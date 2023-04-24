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24 апреля, 11:59

Непомнящий и Дин Лижэнь опять сыграли вничью, российский гроссмейстер ведёт в счёте

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону

<p>Ян Непомнящий. Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV</p>

Ян Непомнящий. Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

Партия закончилась на 39-м ходу. Таким образом, соперники в четвёртый раз подряд сыграли вничью — и счёт в матче стал 6:5 в пользу Непомнящего. Следующая партия состоится 26 апреля, россиянин будет играть чёрными фигурами.

Всего претенденты на шахматную корону могут провести 14 партий. За победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5. Победителем станет тот, кто наберёт 7,5 балла. В случае ничьей (7:7) шахматисты сыграют тай-брейк.

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Напомним, в 10-й партии матча за шахматную корону Непомнящий и Дин Лижэнь также сыграли вничью. Партия закончилась на 45-м ходу из-за недостатка фигур.

Иван Косицын
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