"Мираторгу" грозит наказание за вывеску с рекламой табачных изделий
ФАС возбудила дело против "Мираторга" за рекламу системы нагревания табака
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" в связи с незаконной рекламой системы нагревания табака.
"Служба установила, что на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве распространяется реклама системы нагревания табака glohyper+ производства группы компаний "Бритиш Американ Тобакко", — указано в сообщении.
В ФАС напомнили, что по закону в РФ запрещено рекламировать какую бы то ни было табачную и никотиносодержащую продукцию. Ограничение также касается и любых устройств для употребления никотина. Если вина торговой сети подтвердится, то ей и рекламодателю грозит ответственность.
Ранее Лайф рассказывал о том, что компания Apple заплатила назначенный ФАС штраф в размере 906 миллионов рублей в рамках "дела Лаборатории Касперского".
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV