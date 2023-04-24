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24 апреля, 12:14

"Мираторгу" грозит наказание за вывеску с рекламой табачных изделий

ФАС возбудила дело против "Мираторга" за рекламу системы нагревания табака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" в связи с незаконной рекламой системы нагревания табака.

"Служба установила, что на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве распространяется реклама системы нагревания табака glohyper+ производства группы компаний "Бритиш Американ Тобакко", — указано в сообщении.

В ФАС напомнили, что по закону в РФ запрещено рекламировать какую бы то ни было табачную и никотиносодержащую продукцию. Ограничение также касается и любых устройств для употребления никотина. Если вина торговой сети подтвердится, то ей и рекламодателю грозит ответственность.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что компания Apple заплатила назначенный ФАС штраф в размере 906 миллионов рублей в рамках "дела Лаборатории Касперского".

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Илья Суриков
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