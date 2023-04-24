"Мираторгу" грозит наказание за вывеску с рекламой табачных изделий

"Служба установила, что на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве распространяется реклама системы нагревания табака glohyper+ производства группы компаний "Бритиш Американ Тобакко", — указано в сообщении .

В ФАС напомнили, что по закону в РФ запрещено рекламировать какую бы то ни было табачную и никотиносодержащую продукцию. Ограничение также касается и любых устройств для употребления никотина. Если вина торговой сети подтвердится, то ей и рекламодателю грозит ответственность.