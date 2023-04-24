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24 апреля, 12:30

Россиянин пытался вывезти в Казахстан легкомоторный самолёт за 3,4 млн рублей

Омские таможенники пресекли попытку вывоза в Казахстан легкомоторного самолёта

<p>Легкомоторный самолёт, который пытались вывезти в Казахстан. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/customs_rf/2139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС России</a></p>

Легкомоторный самолёт, который пытались вывезти в Казахстан. Обложка © Telegram / ФТС России

Таможенники в Омской области пресекли вывоз легкомоторного самолёта в Казахстан. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ФТС России.

"Омские таможенники пресекли незаконный вывоз в Казахстан легкомоторного самолёта", говорится в сообщении.

Фургон с воздушным судном малой авиации производства РФ пытался проехать в Казахстан через пункт пропуска Ольховка. Самолёт планировалось доставить в Павлодар. Вес судна составляет 300 килограммов, а его стоимость — 3,4 миллиона рублей. Перевозчик не предоставил документы, разрешающие транспортировку самолёта. В результате фургон и судно вернули в Россию.

В ФТС напомнили, что Правительство России ещё в марте установило ограничения и особый разрешительный порядок вывоза за пределы территории страны в ЕАЭС отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих. Постановление действует до 31 декабря 2023 года. Разрешение на вывоз определённой категории товара выдаёт Минтранс РФ.

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Светлана Оперук
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