Россиянин пытался вывезти в Казахстан легкомоторный самолёт за 3,4 млн рублей

Таможенники в Омской области пресекли вывоз легкомоторного самолёта в Казахстан. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ФТС России.

"Омские таможенники пресекли незаконный вывоз в Казахстан легкомоторного самолёта", — говорится в сообщении.

Фургон с воздушным судном малой авиации производства РФ пытался проехать в Казахстан через пункт пропуска Ольховка. Самолёт планировалось доставить в Павлодар. Вес судна составляет 300 килограммов, а его стоимость — 3,4 миллиона рублей. Перевозчик не предоставил документы, разрешающие транспортировку самолёта. В результате фургон и судно вернули в Россию.

В ФТС напомнили, что Правительство России ещё в марте установило ограничения и особый разрешительный порядок вывоза за пределы территории страны в ЕАЭС отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих. Постановление действует до 31 декабря 2023 года. Разрешение на вывоз определённой категории товара выдаёт Минтранс РФ.