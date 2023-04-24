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Опубликовано 24 апреля 2023, 16:15

Число умерших от голода сектантов в Кении возросло до 67

В Кении число членов сектантской международной церкви "Хорошие новости", умерших в результате голодания, возросло до 67. Об этом сообщило издание The Star со ссылкой на местную полицию.

"Полиция эксгумировала ещё 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", — говорится в публикации.

При этом в ходе расследования полиция спасла 29 человек. Президент Кении Уильям Руто назвал случай в Шакахоле стремлением к терроризму, а основателя церкви "Хорошие новости" Пола Маккензи — преступником. Его слова приводит кенийский телеканал NTV.

"Такие люди, как Маккензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", — подчеркнул глава республики.

Четыре человека умерли от неизвестного заболевания в Кении
Четыре человека умерли от неизвестного заболевания в Кении

Ранее сообщалось, что в Кении обнаружили 47 умерших членов сектантской международной церкви "Хорошие новости". Они скончались из-за длительного голодания.

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ТАСС / EPA / STR

Евгения Колесникова
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