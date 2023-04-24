Число умерших от голода сектантов в Кении возросло до 67
В Кении число членов сектантской международной церкви "Хорошие новости", умерших в результате голодания, возросло до 67. Об этом сообщило издание The Star со ссылкой на местную полицию.
"Полиция эксгумировала ещё 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", — говорится в публикации.
При этом в ходе расследования полиция спасла 29 человек. Президент Кении Уильям Руто назвал случай в Шакахоле стремлением к терроризму, а основателя церкви "Хорошие новости" Пола Маккензи — преступником. Его слова приводит кенийский телеканал NTV.
"Такие люди, как Маккензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", — подчеркнул глава республики.
Ранее сообщалось, что в Кении обнаружили 47 умерших членов сектантской международной церкви "Хорошие новости". Они скончались из-за длительного голодания.
ТАСС / EPA / STR