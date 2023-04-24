"Приколачивание тестикул к брусчатке": Милонов и Губерниев выступили против отмены английского в школах

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции призвали исключить английский язык из школьной программы, однако предложение столкнулось с критикой. Так, идею не поддержал депутат Виталий Милонов. По его словам, подобная инициатива является абсолютно недопустимым шагом.

"Как человек, имеющий в дополнение ко всему образование по специальности гид-переводчик, я считаю, что это абсолютное мракобесие. Ни в коем случае нельзя этого делать", — отметил Милонов в беседе с РИА ФАН.

Он добавил, что по уровню пиара это можно сравнить с "приколачиванием тестикул к брусчатке Красной площади". Милонов подчеркнул, что знание многих языков делает человека образованным и культурным. По словам депутата, многие русские патриоты прекрасно владели иностранным. При обсуждении темы в стороне не остался и телеведущий Дмитрий Губерниев.

"Тут один депутат предложил убрать из школьной программы английский язык! Фигушки! Наши умные дети изучали, изучают и будут изучать инглиш! Ибо это язык международного общения! All the fools sailed away (в переводе — "Все дураки уплыли прочь". — Прим. Лайфа)", — приводит слова спортивного комментатора РИА "ФедералПресс".