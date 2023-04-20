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20 апреля, 10:06

Российских учителей призвали не заставлять школьников читать русскую классическую литературу

Педагог Борода: Детей не нужно заставлять читать классическую литературу

Школьников не следует заставлять читать русскую классическую литературу, их нужно знакомить с произведениями, которые соответствуют их возрасту. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала учительница литературы и писательница Елена Борода.

По её мнению, такой подход позволит показать ученикам, что чтение может быть для удовольствия. Литература по возрасту поможет сформировать читателя, который пойдёт своим путём и в перспективе дорастёт до классики сам, подчеркнула Борода, добавив, что чтение сложных книг требует переработанного человеческого опыта. Педагог также рекомендует не давить на учеников в вопросе чтения.

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"Многие учителя рассуждают: "Пусть узнают хотя бы в школе". Но это "хотя бы в школе" на самом деле выливается в то, что дети выходят из одиннадцатого класса и ненавидят русскую литературу... Лучше пусть Достоевский и Толстой пройдут мимо, чем дети будут читать их через не хочу и не могу", — поведала Борода.

Ранее врачи рекомендовали студентам и школьникам отказаться от вредной пищи для активности мозга. Сохранять высокую продуктивность можно, если составить план питания на определённый период времени, при котором оно будет разнообразным и максимально понятным.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Иван Косицын
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