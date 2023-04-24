КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 14:05

Певица Наталия Власова попала в реанимацию, врачи хотят ввести её в кому

<p>Певица Наталия Власова. Обложка © <a href="https://vk.com/vlasova_ru?z=photo-9011793_457249529/album-9011793_294629292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / vlasova_ru</a></p>

Певица Наталия Власова. Обложка © VK / vlasova_ru

Состояние ранее госпитализированной 44-летней российской певицы Наталии Власовой резко ухудшилось, она находится в реанимации без сознания. Об этом пишет "СтарХит".

"Оказывается, у неё давно были проблемы с сердцем. Нас к ней не пускают. Врачи говорят о необходимости медикаментозной комы, но мама Наташи против", — рассказали в окружении исполнительницы.

По данным издания, Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы. Там певица упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали у исполнительницы сердечную недостаточность. Незадолго до концерта Власова жаловалась на усталость и плохое самочувствие.

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В марте стало известно, что в Москве обстреляли автомобиль певицы Наталии Власовой. Исполнительница приехала в столицу с выступления в Иванове и обнаружила следы от выстрелов на авто.

Иван Косицын
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