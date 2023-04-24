Певица Наталия Власова попала в реанимацию, врачи хотят ввести её в кому

Состояние ранее госпитализированной 44-летней российской певицы Наталии Власовой резко ухудшилось, она находится в реанимации без сознания. Об этом пишет "СтарХит".

"Оказывается, у неё давно были проблемы с сердцем. Нас к ней не пускают. Врачи говорят о необходимости медикаментозной комы, но мама Наташи против", — рассказали в окружении исполнительницы.

По данным издания, Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы. Там певица упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали у исполнительницы сердечную недостаточность. Незадолго до концерта Власова жаловалась на усталость и плохое самочувствие.