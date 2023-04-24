В городе Ржеве Тверской области пенсионерка с топором устроила погром в хозяйственном магазине. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в местном паблике в соцсети "ВКонтакте".

Во Ржеве пенсионерка разнесла магазин топором, а затем метнула его в продавщицу. Видео © VK / "Подслушано Тверь и Тверская область"

На кадрах видно, что пенсионерка рассматривает товар на полках и что-то спрашивает у сотрудницы магазина. В какой-то момент женщина начинает крыть матом собеседницу и швырять в неё буквально всё, что попадает ей под руку. Потерпевшая тут же стала вызывать полицию, а бабуля тем временем умудрилась схватить на одной из полок топор. В итоге она разбила стеклянные витрины, сломала монитор компьютера, калькулятор, терминал оплаты и метнула топор в сторону девушки.

Местные жители в комментариях под роликом пишут, что агрессивную пенсионерку не раз до этого видели на улицах Ржева. Некоторые утверждают, что у дамы проблемы с психикой. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.