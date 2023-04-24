Боксёр-тяжеловес из США захотел получить российское гражданство и встретиться с Путиным
Американский боксёр Шьюмейкер захотел получить российское гражданство
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Американский боксёр-тяжеловес Сэм Шьюмейкер заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом спортсмен рассказал в интервью порталу Metaratings.
"Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России", — отметил боксёр.
Также Шьюмейкер сообщил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это "было бы потрясающе". 27 апреля американец проведёт поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова. Всего на счету Шьюмейкера пять побед и одно поражение.
Ранее Лайф писал, что нападающий клуба "Барыс" Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ в пользу казахстанского. Спортсмен готовится сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира.