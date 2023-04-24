КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 14:26

Боксёр-тяжеловес из США захотел получить российское гражданство и встретиться с Путиным

Американский боксёр Шьюмейкер захотел получить российское гражданство

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Американский боксёр-тяжеловес Сэм Шьюмейкер заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом спортсмен рассказал в интервью порталу Metaratings.

"Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России", — отметил боксёр.

"Хочу жить здесь": Победивший Дацика американский боксёр попросил гражданство России

"Хочу жить здесь": Победивший Дацика американский боксёр попросил гражданство России

Также Шьюмейкер сообщил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это "было бы потрясающе". 27 апреля американец проведёт поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова. Всего на счету Шьюмейкера пять побед и одно поражение.

Ранее Лайф писал, что нападающий клуба "Барыс" Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ в пользу казахстанского. Спортсмен готовится сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира.

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров