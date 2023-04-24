Глава "Росатома" рассказал о роли Путина в перезапуске атомного проекта РФ

Президент РФ Владимир Путин, приняв решение о создании госкорпорации "Росатом" для управления отечественной атомной отраслью, перезапустил атомный проект страны и заложил основы мирового лидерства России в атомных технологиях. Об этом на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.

В ходе выступления он рассказал об истории атомной отрасли России с советского атомного проекта. Лихачёв, в частности, напомнил, как отечественная атомная отрасль выжила в тяжёлые 1990-е годы.

"Но принципиальное решение, новое рождение российской атомной промышленности состоялось в 2007 году. В каком-то смысле, принимая решение о создании госкорпорации по атомной энергии, президент Российской Федерации перезапустил тот самый атомный проект 1945 года", — сказал Лихачёв.

В контур "Росатома", продолжил глава госкорпорации, тогда вошли предприятия атомного машиностроения, атомный ледокольный флот, металлургические мощности. Приход новых управленческих кадров, учёных и промышленников позволил шагнуть в будущее и создать одну из самых сильных атомных структур мира, подчеркнул Лихачёв. По его словам, "Росатом" сейчас не имеет равных в мире.

"Дело здесь не только в количестве людей или в формальной выручке. Дело в широте и мощности технологической, научной повестки", — пояснил гендиректор госкорпорации.