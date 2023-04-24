КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:04

Губернатор Воробьёв поручил усилить пожарную безопасность в подмосковных лесах

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил профильным службам усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона. Он подчеркнул, что, несмотря на все принятые меры, весной и летом по-прежнему остаются угрозы возгорания.

"Лесов у нас более 40%, и похоже, что мы первые в стране сделали четырёхуровневую систему [контроля]. И 127 камер, которые работают в режиме 360 градусов, позволяют нам на удалении до 30 километров точно, качественно реагировать и выезжать на место", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".

Губернатор также отметил, что в подмосковном Центре управления регионом существует система выявления и ликвидации пожаров. По словам Воробьёва, важно убедиться, что работа слажена, а все средства реагирования правильно расположены. Он подчеркнул, что каждая минута имеет определяющее значение.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение усилить пожарную безопасность во время майских праздников. С такой инициативой выступили главы Рослесхоза и МЧС Иван Советников и Александр Куренков.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова

Никита Осипов
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