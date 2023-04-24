Лавров: Киев не может представлять граждан, не принявших госпереворот 2014 года

Нынешний режим в Киеве не может представлять жителей Украины, которые не приняли результаты госпереворота 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну", — сказал глава российского МИД.

Министр подчеркнул, что этот факт очевиден "любому беспристрастному наблюдателю".