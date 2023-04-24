На Урале противник СВО обматерил и довёл до слёз ребёнка за шапку с буквой Z

В Екатеринбурге мужчина напал на пятиклассника, который гулял в шапке с буквой Z. По данным ЕАН, всё произошло возле дома на улице Волгоградской.

Неадекват заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей. К счастью, школьнику удалось вырваться, и он в слезах прибежал домой. Часть произошедшего попала в объектив камеры домофона. На видео слышно, как агрессор разговаривает с другим мужчиной, с которым носил мебель.

В Екатеринбурге мужчина напал на пятиклассника в шапке с буквой Z. Видео © Telegram / JustMedia.ru | Екатеринбург

"В жопу забей себе эту шапку, придурок. Родителям своим [скажи]. Позови отца своего сюда!" — кричал мужчина вслед мальчику.

Оказалось, что отец ребёнка — военный, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сын гордится папой и решил носить такую шапку. После случившегося мать обратилась в полицию. При этом заявление, по её словам, приняли с большой неохотой. Между тем в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что проведут проверку. По данным ведомства, заявление поступило 21 апреля. Личность агрессивного мужчины сейчас устанавливается.