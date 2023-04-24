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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 15:37
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Песков: Обвинения Запада в беспричинном начале Россией СВО — это враньё

Обвинения Запада в адрес России о беспричинном начале СВО — это чудовищная ложь. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" представитель Кремля указал, что ложь — это неотъемлемая часть гибридной войны против РФ. Он привёл в пример нападки Запада на Россию, в которых её обвиняют в агрессии.

"Россия во всём виновата, во всём, что происходит, агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это", — это чудовищная ложь", — отметил Песков.

Песков убеждён, что Россия сможет расшатать информационную монополию Запада
Песков убеждён, что Россия сможет расшатать информационную монополию Запада

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ненависть стран Запада по отношению к России и всему русскому пройдёт, как любая болезнь.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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