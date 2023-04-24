Песков: Обвинения Запада в беспричинном начале Россией СВО — это враньё

Обвинения Запада в адрес России о беспричинном начале СВО — это чудовищная ложь. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" представитель Кремля указал, что ложь — это неотъемлемая часть гибридной войны против РФ. Он привёл в пример нападки Запада на Россию, в которых её обвиняют в агрессии.

"Россия во всём виновата, во всём, что происходит, агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это", — это чудовищная ложь", — отметил Песков.