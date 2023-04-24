Песков убеждён, что Россия сможет расшатать информационную монополию Запада
Россия и другие страны-партнёры способны расшатать господство Запада в информационной сфере. Таким мнением поделился в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
В качестве примера западной монополии на владение информационными потоками представитель Кремля привёл тот факт, что в США и Европе замалчивается предыстория нынешнего конфликта на Украине.
"Эта мировая монополия уже подвергается эрозии. Рано или поздно не только мы, но и другие страны, которые заинтересованы в справедливом и правдивом отношении к себе, все вместе мы расшатаем эту западную монополию", — убеждён Песков.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе марафона "Знание.Первые" заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. А первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением, что вызовы позволяют открыть возможности, и сегодня это как раз таки случай России.