КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:16

Песков убеждён, что Россия сможет расшатать информационную монополию Запада

Россия и другие страны-партнёры способны расшатать господство Запада в информационной сфере. Таким мнением поделился в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".

В качестве примера западной монополии на владение информационными потоками представитель Кремля привёл тот факт, что в США и Европе замалчивается предыстория нынешнего конфликта на Украине.

"Эта мировая монополия уже подвергается эрозии. Рано или поздно не только мы, но и другие страны, которые заинтересованы в справедливом и правдивом отношении к себе, все вместе мы расшатаем эту западную монополию", — убеждён Песков.

Песков: Мировая монополия на СМИ принадлежит США и Британии

Песков: Мировая монополия на СМИ принадлежит США и Британии

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе марафона "Знание.Первые" заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. А первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением, что вызовы позволяют открыть возможности, и сегодня это как раз таки случай России.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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