Песков на марафоне "Знание. Первые" рассказал, когда пройдёт ненависть Запада к РФ

Ненависть, которую страны Запада выражают сегодня по отношению к России и всему русскому, пройдёт, как любая болезнь. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдёт, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас такая ситуация", — отметил представитель Кремля в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".