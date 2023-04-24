Песков на марафоне "Знание. Первые" рассказал, когда пройдёт ненависть Запада к РФ
Песков: Ненависть Запада к России пройдёт, как любая болезнь
Ненависть, которую страны Запада выражают сегодня по отношению к России и всему русскому, пройдёт, как любая болезнь. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдёт, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас такая ситуация", — отметил представитель Кремля в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".
А ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что единственная цель Запада — это ликвидация России. США и страны Европы рассчитывали, что введение санкций приведёт к краху промышленности и финансовой системы РФ, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал.
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