КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:23

Песков на марафоне "Знание. Первые" рассказал, когда пройдёт ненависть Запада к РФ

Песков: Ненависть Запада к России пройдёт, как любая болезнь

Ненависть, которую страны Запада выражают сегодня по отношению к России и всему русскому, пройдёт, как любая болезнь. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдёт, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас такая ситуация", отметил представитель Кремля в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Путин: Запад насылал на Россию орды террористов, чтобы раскачать ситуацию в стране

Путин: Запад насылал на Россию орды террористов, чтобы раскачать ситуацию в стране

А ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что единственная цель Запада — это ликвидация России. США и страны Европы рассчитывали, что введение санкций приведёт к краху промышленности и финансовой системы РФ, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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