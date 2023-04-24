Песков ответил на вопрос Лайфа о том, каких знаний не хватает Путину
Песков: У Путина есть феноменальная способность овладевать знаниями
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" ответил на вопрос Лайфа, каких знаний не хватает главе государства Владимиру Путину.
Песков ответил на вопрос Лайфа, каких знаний не хватает Путину. Видео © LIFE
"Нельзя обладать всеми знаниями, но у него (Путина. — Прим. Лайфа) есть феноменальная способность овладевать знаниями. И в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, он очень быстро это компенсирует", — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков назвал враньём обвинения Запада в беспричинном начале Россией СВО. В ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" он указал, что ложь — это неотъемлемая часть гибридной войны против нашей страны. Представитель Кремля привёл в пример нападки Запада на Москву, в которых её обвиняют в агрессии.