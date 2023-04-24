Песков ответил на вопрос Лайфа о том, каких знаний не хватает Путину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" ответил на вопрос Лайфа, каких знаний не хватает главе государства Владимиру Путину.

Песков ответил на вопрос Лайфа, каких знаний не хватает Путину. Видео © LIFE

"Нельзя обладать всеми знаниями, но у него (Путина. — Прим. Лайфа) есть феноменальная способность овладевать знаниями. И в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, он очень быстро это компенсирует", — отметил представитель Кремля.