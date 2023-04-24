Самолёт Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду
Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду в Непале. В соцсетях появились видео полыхающего борта.
Самолёт Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду. Видео © Twitter / logical Nepali / Pankaj Das / aaryan
Изначально агентство Ani писало, что лайнер пытается совершить аварийную посадку. Однако, согласно данным сервиса Flightradar, борт всё же решил продолжить полёт. Это подтверждает и The Kathmandu Post.
Издание уточняет, что самолёт, направляющийся из Катманду в Дубай, вскоре после взлёта объявил о чрезвычайной ситуации из-за проблемы с двигателем, однако позже пилоты сообщили о решении продолжить рейс после того, как сверят все показатели.
А ранее в немецком Брауншвейге во время взлёта загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала" на борту. Возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель. Это случилось накануне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграл против немецкого "Вольфсбурга".
Twitter / logical Nepali / Pankaj Das / aaryan