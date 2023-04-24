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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 16:40
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Самолёт Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду

Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду в Непале. В соцсетях появились видео полыхающего борта.

Самолёт Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду. Видео © Twitter / logical Nepali / Pankaj Das / aaryan

Изначально агентство Ani писало, что лайнер пытается совершить аварийную посадку. Однако, согласно данным сервиса Flightradar, борт всё же решил продолжить полёт. Это подтверждает и The Kathmandu Post.

Издание уточняет, что самолёт, направляющийся из Катманду в Дубай, вскоре после взлёта объявил о чрезвычайной ситуации из-за проблемы с двигателем, однако позже пилоты сообщили о решении продолжить рейс после того, как сверят все показатели.

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А ранее в немецком Брауншвейге во время взлёта загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала" на борту. Возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель. Это случилось накануне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграл против немецкого "Вольфсбурга".

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Twitter / logical Nepali / Pankaj Das / aaryan

Александра Вишнякова
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