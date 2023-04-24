Самолёт авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду в Непале. В соцсетях появились видео полыхающего борта.

Самолёт Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду. Видео © Twitter / logical Nepali / Pankaj Das / aaryan

Изначально агентство Ani писало, что лайнер пытается совершить аварийную посадку. Однако, согласно данным сервиса Flightradar, борт всё же решил продолжить полёт. Это подтверждает и The Kathmandu Post.

Издание уточняет, что самолёт, направляющийся из Катманду в Дубай, вскоре после взлёта объявил о чрезвычайной ситуации из-за проблемы с двигателем, однако позже пилоты сообщили о решении продолжить рейс после того, как сверят все показатели.