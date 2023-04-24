СК заинтересовался противником СВО, напавшим на ребёнка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге

Следователи начали проверку в отношении мужчины, который обматерил и довёл до слёз ребёнка за шапку с буквой Z в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

Как рассказали в ведомстве, заявление о проведении проверки написала мать пятиклассника. Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента, который произошёл 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской.

"Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка", — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин также поручил доложить ему лично о проверке по делу нападения на ребёнка. Докладывать будет временно исполняющий обязанности главы СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.