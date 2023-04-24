КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 17:40

СК заинтересовался противником СВО, напавшим на ребёнка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проверяют мужчину, напавшего на пятиклассника в шапке с буквой Z

Следователи начали проверку в отношении мужчины, который обматерил и довёл до слёз ребёнка за шапку с буквой Z в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

Как рассказали в ведомстве, заявление о проведении проверки написала мать пятиклассника. Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента, который произошёл 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской.

"Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка", — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин также поручил доложить ему лично о проверке по делу нападения на ребёнка. Докладывать будет временно исполняющий обязанности главы СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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Как уже ранее сообщал Лайф, в Екатеринбурге неизвестный мужчина отругал школьника за шапку с буквой Z. Школьник шёл к репетитору, когда прохожий, матерясь, попытался схватить его за руку. Ребёнок сумел вырваться и убежать, домой он пришёл весь в слезах и испуганным. При этом отец ребёнка — военный, который сейчас находится в зоне СВО.

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Telegram / JustMedia.ru | Екатеринбург

Наталья Исакова
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