Боррель пригрозил странам, поддерживающим Россию и Китай

Брюссель впредь намерен строить отношения с другими странами, учитывая их позицию насчёт России и Китая. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС, он рассказал, что там обсуждали ответ Евросоюза на "геополитические последствия российских действий".

"Мы должны работать с гораздо большим количеством третьих стран, мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы должны идти дальше и создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы", — заявил Боррель.

По его мнению, это актуально в нынешнюю "новую эру международной политики", когда мир фрагментирован и сформировались две разные экосистемы технологического развития. Оба центра будут стремиться привлечь сторонников на свою сторону, отметил Боррель.

"Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире", — заключил он.