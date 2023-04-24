В брошенных у посольства России в Вашингтоне чемоданах взрывчатки не нашли

В Вашингтоне взрывотехники обследовали два чемодана, оставленные некоей женщиной у здания посольства России. Взрывчатки там не нашли, передаёт РИА "Новости".

"Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли", — рассказали агентству в дипломатическом представительстве.

Там добавили, что в оставленных на улице чемоданах оказались только личные вещи.