КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 19:58

В брошенных у посольства России в Вашингтоне чемоданах взрывчатки не нашли

<p>Оцепление у здания посольства России в Вашингтоне. Фото © Twitter / BreakingIEN</p>

Оцепление у здания посольства России в Вашингтоне. Фото © Twitter / BreakingIEN

В Вашингтоне взрывотехники обследовали два чемодана, оставленные некоей женщиной у здания посольства России. Взрывчатки там не нашли, передаёт РИА "Новости".

"Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли", — рассказали агентству в дипломатическом представительстве.

Там добавили, что в оставленных на улице чемоданах оказались только личные вещи.

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Как рассказывал Лайф, эти чемоданы там оставила некая женщина азиатской внешности. Она постояла у здания посольства, а затем ушла без багажа. Район был сразу оцеплен Секретной службой США.

Андрей Григорьев
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