Лавров оценил идею о переносе штаб-квартиры ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров поддержал идею о переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он положительно отреагировал на вопрос журналистов о подходящем моменте для того, чтобы международной организации уйти из Штатов.

"Я думаю, это было бы хорошо", — ответил Лавров на этот вопрос.