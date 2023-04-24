КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 20:18

Лавров оценил идею о переносе штаб-квартиры ООН

Лавров оценил положительно идею о переводе из Нью-Йорка штаб-квартиры ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров поддержал идею о переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он положительно отреагировал на вопрос журналистов о подходящем моменте для того, чтобы международной организации уйти из Штатов.

"Я думаю, это было бы хорошо", — ответил Лавров на этот вопрос.

Лавров: Мы не забудем и не простим отказ США выдать визы российским журналистам

Лавров: Мы не забудем и не простим отказ США выдать визы российским журналистам

Ранее Лайф писал, что Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам. О готовности документов американская сторона сообщила, когда самолёт уже взлетел.

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Telegram-канал / МИД России

Арина Родионова
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