Лавров оценил идею о переносе штаб-квартиры ООН
Лавров оценил положительно идею о переводе из Нью-Йорка штаб-квартиры ООН
Глава российского МИД Сергей Лавров поддержал идею о переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он положительно отреагировал на вопрос журналистов о подходящем моменте для того, чтобы международной организации уйти из Штатов.
"Я думаю, это было бы хорошо", — ответил Лавров на этот вопрос.
Ранее Лайф писал, что Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам. О готовности документов американская сторона сообщила, когда самолёт уже взлетел.
Telegram-канал / МИД России