Жителям Дагестана начислили лишние 242 млн рублей расходов на электроэнергию

Жителям Дагестана начислили лишние 242 миллиона рублей за электроэнергию. В произошедшем подозревается экс-замдиректора Махачкалинских городских сетей Ш.М. Хабибов. Сейчас он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, сообщает Федеральная служба безопасности.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

Следствие установило, что Хабибов незаконно начислил указанную сумму жителям Дагестана, чтобы скрыть проблемы во вверенном ему хозяйстве. Незаконно был приписан расход 82 миллионов кВт электроэнергии.