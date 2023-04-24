Жителям Дагестана начислили лишние 242 млн рублей расходов на электроэнергию
Жителям Дагестана начислили лишние 242 миллиона рублей за электроэнергию. В произошедшем подозревается экс-замдиректора Махачкалинских городских сетей Ш.М. Хабибов. Сейчас он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, сообщает Федеральная служба безопасности.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Махачкалинских городских сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Хабибова Ш.М. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.
Следствие установило, что Хабибов незаконно начислил указанную сумму жителям Дагестана, чтобы скрыть проблемы во вверенном ему хозяйстве. Незаконно был приписан расход 82 миллионов кВт электроэнергии.
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