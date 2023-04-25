"Кто она такая?": Турков возмутили угрозы Украины в адрес их футболистов

Читатели турецкого издания Haber7 пришли в негодование из-за угроз властей Украины, озвученных из-за ожидаемого заключения спонсорского контракта между футбольным клубом "Бешикташ" и российским "Газпромом". Как говорится в материале, чиновники Министерства торговли Украины пригрозили подать иск в суд из-за этой сделки из-за "косвенного перевода денег России".



"Бешикташ" может заключать спонсорский контракт с кем сам пожелает, это никого не касается", — написал омерБ.

Бшк 53 сравнил Украину с мышью, которая "обиделась на гору", тогда как последняя не знает об этом. В свою очередь, Хасби возмутился, что украинцы приезжают в Турцию и позволяют себе запугивать "Бешикташ". Он отметил, что ни одно мировое государство, включая "никчёмную" Украину, не может вмешиваться в дела турецкой команды. К.М. с возмущением спросил, не означает ли это, что теперь гражданам Турции нужно даже хлеб есть с позволения Украины. А Хаккы ходжа предложил Украине заплатить 100 миллионов евро, чтобы соглашения не было.

"Я, как болельщик "Фенербахче", считаю, что Турция не имеет отношения к этому военному конфликту, "Бешикташ" может подписывать любые соглашения на этот счёт — у него долг, — на мой взгляд, даже не думая", — написал Фатих.

Чёрный орёл заявил, что Турция будет делать всё, чего требуют её интересы, а Украина, если ей принципиально, может сама стать спонсором и "дать много денег".