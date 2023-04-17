Министр обороны Украины Алексей Резников был вынужден обратиться с извинениями к турецкому народу за сравнение потерь ВСУ с числом жертв смертоносных февральских землетрясений в республике. Глава военного ведомства попросил прощения в "Твиттере".

"Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей. Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку", — обратился к туркам Резников.