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17 апреля, 10:37

"Искренне извиняюсь": Министра обороны Украины затравили за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции

Резников извинился за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции

<p>Украинский министр обороны Алексей Резников. Фото © Getty Images / Gustavo Valiente</p>

Украинский министр обороны Алексей Резников. Фото © Getty Images / Gustavo Valiente

Министр обороны Украины Алексей Резников был вынужден обратиться с извинениями к турецкому народу за сравнение потерь ВСУ с числом жертв смертоносных февральских землетрясений в республике. Глава военного ведомства попросил прощения в "Твиттере".

"Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей друзей и соседей. Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку", — обратился к туркам Резников.

Напомним, министр дал не очень корректный ответ на вопрос о потерях украинской армии в ходе конфликта. Резников отказался назвать точную цифру, но заверил, что "общее число меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции".

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Серия разрушительных землетрясений прошла в Турции в начале февраля. По словам власти страны, их мощность равна взрыву 500 атомных бомб. Полиция страны выявила более 560 застройщиков и подрядчиков, которые допустили нарушения в ходе строительства. По последним данным, в результате стихии погибло более 50 тысяч человек.

Андрей Бражников
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