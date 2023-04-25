КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 01:44

На Западе предложили применить к России пряник вместо кнута

Аналитик TNI Хайман призвал изменить подход к России и принять её в "семью" Запада

Россию нужно привлечь "пряником" — преимуществами отношений с Западом. С такой инициативой выступил аналитик The National Interest Джеральд Хайман. Он предложил воспринимать Россию как мировую державу.

"Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия", — отметил Хайман в своей статье на страницах издания.

Независимо от того, испытывает ли Запад гнев по отношению к России, он должен признать, что это огромная страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, серьёзным военным потенциалом, пишет автор материала. Он считает, что самая разумная стратегия — показать Москве все выгоды и преимущества отношений с западными странами.

"Среди этих преимуществ будет возвращение к глобальной торговле, прекращение санкций и, в отличие от периода окончания холодной войны, отношение к ней как к мировой державе, а не унижение, которое она испытала в 1990-е годы", — отметил Хайман.

Хайман также призвал не обрывать отношения с Россией, а максимально интегрировать её в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Как ранее писал Лайф, швейцарского журналиста удивила прогулка по Москве. Картина оказалась отличной от того, что о России пишут западные СМИ, заявляющие о крахе экономики страны. По оценке Кеппеля, уровень жизни в столице России не уступает европейскому.

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Арина Родионова
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