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25 апреля, 01:37

Мадуро увидел в словах Лаврова в ООН "призыв к новому человечеству"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его речи в Совете Безопасности ООН. Своей оценкой он поделился в эфире телевизионной программы Con Maduro+, заявив, что Лавров обратился с "призывом к новому человечеству".

"Я полностью поддерживаю все слова министра иностранных дел России в Совете Безопасности ООН. Он сказал чистую правду, мы присоединяемся к его заявлениям. Довольно мира высокомерия, хватит однополярного мира с гегемоном империализма США и их европейских вассалов", — подчеркнул Мадуро.

Он также выразил поддержку словам Лаврова о том, что Западу никто не позволял высказываться от имени целого человечества. Лидер Венесуэлы добавил, что на Западе прикрываются будто бы мнением международного сообщества, когда озвучивают заявления Штатов, ЕС или НАТО. Мадуро напомнил, что международное сообщество состоит из 194 государств, а не "кучки стран, страдающей комплексом высокомерия со времён колониального господства".

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Ранее Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что никто не разрешал западным странам говорить от имени всего человечества, им необходимо вести себя прилично.

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ТАСС / Miguel Gutierrez

Анатолий Симоненко
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