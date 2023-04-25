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25 апреля, 03:06

В Приморье арестован виновник аварии, в которой погибли подростки

<p>Повреждения, которые в ДТП получили автомобили. Фото © t.me / <a href="https://t.me/prim_police/4429?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Приморья</a></p>

Повреждения, которые в ДТП получили автомобили. Фото © t.me / Полиция Приморья

В Приморье Дальнегорский районный суд отправил под арест водителя внедорожника, который врезался в автомобиль с подростками. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Дальнегорский районный суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.

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Как сообщал Лайф, двое подростков погибли в ДТП, произошедшем в приморском посёлке Пластун, ещё один получил травму головы. Школьники угнали автомобиль у родителей. Во время движения по улице Гагарина в машину сзади въехал автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 33-летний мужчина. Водитель сначала скрылся, но позже сам явился в полицию.

Андрей Григорьев
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