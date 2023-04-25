В Приморье арестован виновник аварии, в которой погибли подростки

В Приморье Дальнегорский районный суд отправил под арест водителя внедорожника, который врезался в автомобиль с подростками. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как сообщал Лайф, двое подростков погибли в ДТП, произошедшем в приморском посёлке Пластун, ещё один получил травму головы. Школьники угнали автомобиль у родителей. Во время движения по улице Гагарина в машину сзади въехал автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 33-летний мужчина. Водитель сначала скрылся, но позже сам явился в полицию.