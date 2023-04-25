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25 апреля, 04:12

Маск отреагировал на статью о возможном провале контрнаступления ВСУ

Маск словом "содержательная" оценил статью Politico о возможном провале ВСУ

Миллиардер, бизнесмен из США Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что в администрации Белого дома не исключают провала контрнаступления ВСУ. Комментарий он разместил в "Твиттере".

"Содержательная статья", — сухо отреагировал Маск.

Он написал это под комментарием другого предпринимателя из США, его друга Дэвида Сакса. Тот отметил, что в Штатах некоторое время назад. наоборот, говорили, что победа ВСУ несомненна.

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Ранее и другие американские СМИ писали, что Вашингтон не верит в успех контрнаступления ВСУ из-за нехватки у Киева оружия и недостаточной подготовки.

Обложка ©

ТАСС / Carina Johansen

Анатолий Симоненко
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