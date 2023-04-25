Маск отреагировал на статью о возможном провале контрнаступления ВСУ
Маск словом "содержательная" оценил статью Politico о возможном провале ВСУ
Миллиардер, бизнесмен из США Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что в администрации Белого дома не исключают провала контрнаступления ВСУ. Комментарий он разместил в "Твиттере".
"Содержательная статья", — сухо отреагировал Маск.
Он написал это под комментарием другого предпринимателя из США, его друга Дэвида Сакса. Тот отметил, что в Штатах некоторое время назад. наоборот, говорили, что победа ВСУ несомненна.
Ранее и другие американские СМИ писали, что Вашингтон не верит в успех контрнаступления ВСУ из-за нехватки у Киева оружия и недостаточной подготовки.
ТАСС / Carina Johansen