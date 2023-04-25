Маск отреагировал на статью о возможном провале контрнаступления ВСУ

Миллиардер, бизнесмен из США Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что в администрации Белого дома не исключают провала контрнаступления ВСУ. Комментарий он разместил в "Твиттере".

"Содержательная статья", — сухо отреагировал Маск.

Он написал это под комментарием другого предпринимателя из США, его друга Дэвида Сакса. Тот отметил, что в Штатах некоторое время назад. наоборот, говорили, что победа ВСУ несомненна.