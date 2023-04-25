Собянин рассказал, в какие дни майских праздников парковка будет бесплатной

В Москве в праздничные дни 1, 8 и 9 мая парковка на улицах будет бесплатной. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая", — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Собянин уточнил, что 30 апреля и 7 мая платить за парковку нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. А вот там, где въезд на парковку со шлагбаумом, изменений не предвидится: стоянка будет по-прежнему платной.