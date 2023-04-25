КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 04:27

Опубликованы фото с места крушения вертолёта в Волгоградской области

Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта в Волгоградской области

<p>Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ</p>

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

Следственный комитет РФ обнародовал фото с места крушения вертолёта в Волгоградской области. На этих снимках видно, что машина почти полностью разрушилась. Относительно целой осталась только хвостовая часть. Возбуждено уголовное дело.

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ", — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

По данным Лайфа, вертолёт "Ансат" пропал с радаров вечером 24 апреля. Перед этим пилот 1967 года рождения сообщил диспетчеру о заходе на посадку, а затем связь прервалась. Место крушения обнаружили у посёлка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. На борту пассажиров не было.

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

Пропавший вертолёт Сил самообороны Японии и пять тел нашли на дне Тихого океана

Пропавший вертолёт Сил самообороны Японии и пять тел нашли на дне Тихого океана

Как сообщал Лайф, вертолёт направлялся в посёлок Ерзовка, что под областным центром. Там у воздушного судна было место дислокации.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров