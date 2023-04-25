Опубликованы фото с места крушения вертолёта в Волгоградской области

Следственный комитет РФ обнародовал фото с места крушения вертолёта в Волгоградской области. На этих снимках видно, что машина почти полностью разрушилась. Относительно целой осталась только хвостовая часть. Возбуждено уголовное дело.

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ", — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ

По данным Лайфа, вертолёт "Ансат" пропал с радаров вечером 24 апреля. Перед этим пилот 1967 года рождения сообщил диспетчеру о заходе на посадку, а затем связь прервалась. Место крушения обнаружили у посёлка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. На борту пассажиров не было.

Место крушения вертолёта в Волгоградской области. Фото © СК РФ