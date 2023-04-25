На Купянском направлении из-за улучшения погоды активизировались украинские диверсанты

На Купянском направлении активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как он указал, это связано с улучшением погодных условий. По словам военного эксперта, только за последние сутки была выявлена работа порядка пяти таких ДРГ. Так, Марочко заявил, что одна из групп украинских диверсантов была обнаружена в районе села Стельмаховка в ЛНР, после чего по ней открыли огонь российские военнослужащие.