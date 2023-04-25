На Купянском направлении из-за улучшения погоды активизировались украинские диверсанты
Марочко сообщил об активизации украинских диверсантов на Купянском направлении
На Купянском направлении активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как он указал, это связано с улучшением погодных условий. По словам военного эксперта, только за последние сутки была выявлена работа порядка пяти таких ДРГ. Так, Марочко заявил, что одна из групп украинских диверсантов была обнаружена в районе села Стельмаховка в ЛНР, после чего по ней открыли огонь российские военнослужащие.
Ранее Марочко рассказал, что украинские войска за минувшую неделю потеряли свыше четырёх тысяч бойцов убитыми, но 90 процентов из них числятся пропавшими без вести. Он отметил, что Киев умышленно скрывает реальную информацию о боевых потерях от общественности и родных погибших военнослужащих ВСУ.
T.me / V_Zelenskiy_official