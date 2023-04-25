Гематолог назвала признаки густой крови у пожилых людей

Покалывание в пальцах, головная боль и головокружение могут свидетельствовать о густой крови у пожилых людей. Об этом рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова в беседе с "Москвой 24".

"При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли, головокружение. Густая кровь будет очень быстро сворачиваться в момент забора", — отметила она.

По словам врача, густая кровь приводит к замедлению кровотока. В результате нарушается микроциркуляция в мелких сосудах жизненно важных органов. Есть риск возникновения тромбоза, инфаркта, инсульта и даже тромбоэмболии лёгочной артерии. При наличии таких симптомов Бычкова посоветовала обратиться к врачу и сдать коагулограмму для оценки свёртывающей способности крови.