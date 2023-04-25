В МИД РФ не исключили пересмотра моратория на размещение наземных ракет

Из-за действий США Россия может пересмотреть мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что готовность России придерживаться моратория в тех или иных регионах будет зависеть от конкретных параметров дальнобойности ракет.

"Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий всё более хрупким — применительно как к АТР, так и к Европе", — указал Ермаков.

Он отметил, что скоростные характеристики американского ракетного оружия не являются единственным критерием для оценки развёртывания таких систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии. Дальность ракетных систем также играет важную роль.