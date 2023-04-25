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25 апреля, 07:34

В МИД РФ не исключили пересмотра моратория на размещение наземных ракет

Дипломат Ермаков: РФ может пересмотреть мораторий на размещение наземных ракет

Из-за действий США Россия может пересмотреть мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что готовность России придерживаться моратория в тех или иных регионах будет зависеть от конкретных параметров дальнобойности ракет.

"Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий всё более хрупким применительно как к АТР, так и к Европе", — указал Ермаков.

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Он отметил, что скоростные характеристики американского ракетного оружия не являются единственным критерием для оценки развёртывания таких систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии. Дальность ракетных систем также играет важную роль.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о том, что американская глобальная система противоракетной обороны (ПРО) подрывает стратегическую стабильность. По его словам, Россия и Китай решили вместе оценивать действия Запада в этой сфере.

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Илья Суриков
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