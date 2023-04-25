22-летнего крымчанина поймали при попытке отправить за границу военную экипировку
Крымские таможенники пресекли попытку отправить военную экипировку в Японию
Сотрудники Крымской и Центральной почтовой таможен перекрыли канал международной контрабанды. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Видео © Telegram / SHOT
При попытке отправить две посылки с пластинами для бронежилетов в Японию таможенники задержали 22-летнего жителя Симферополя. А в ходе обысков в его квартире правоохранители нашли и другие предметы военной экипировки. Парень также собирался отправить их за рубеж.
В результате у него были изъяты жёсткие диски, компьютеры, документы и все вещи для посылок. По статье о контрабанде иного вооружения против симферопольца возбуждено уголовное дело.
Ранее омские таможенники пресекли попытку вывоза из РФ легкомоторного самолёта. Россиянин хотел доставить в Казахстан судно стоимостью 3,4 миллиона рублей.
Telegram / SHOT