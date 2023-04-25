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25 апреля, 08:19

22-летнего крымчанина поймали при попытке отправить за границу военную экипировку

Крымские таможенники пресекли попытку отправить военную экипировку в Японию

Сотрудники Крымской и Центральной почтовой таможен перекрыли канал международной контрабанды. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Видео © Telegram / SHOT

При попытке отправить две посылки с пластинами для бронежилетов в Японию таможенники задержали 22-летнего жителя Симферополя. А в ходе обысков в его квартире правоохранители нашли и другие предметы военной экипировки. Парень также собирался отправить их за рубеж.

  • Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT
    Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT
  • Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT
    Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT
  • Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT
    Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT

Военная экипировка, которую крымчанин собирался отправить за границу. Фото © Telegram / SHOT

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В результате у него были изъяты жёсткие диски, компьютеры, документы и все вещи для посылок. По статье о контрабанде иного вооружения против симферопольца возбуждено уголовное дело.

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Ранее омские таможенники пресекли попытку вывоза из РФ легкомоторного самолёта. Россиянин хотел доставить в Казахстан судно стоимостью 3,4 миллиона рублей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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