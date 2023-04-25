22-летнего крымчанина поймали при попытке отправить за границу военную экипировку

При попытке отправить две посылки с пластинами для бронежилетов в Японию таможенники задержали 22-летнего жителя Симферополя. А в ходе обысков в его квартире правоохранители нашли и другие предметы военной экипировки. Парень также собирался отправить их за рубеж.