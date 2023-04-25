Медведев заявил, что Россия — героическая страна
Россия — героическая страна, отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые". По его мнению, военные в зоне спецоперации, а также волонтёры и работники оборонных предприятий являются нравственным ориентиром. Причём последние, как заметил Медведев, трудятся "подчас в три смены и за не очень высокую зарплату".
"Поэтому у нас героическая страна. Я желаю всем нам, нашей стране победы", — заключил он.
Ранее Медведев напомнил, что на Украине РФ сражается с Западом и со всем блоком НАТО. По его мнению, нужно сделать всё для того, чтобы Россия одержала победу.