КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 09:32

Медведев заявил, что Россия — героическая страна

Россия — героическая страна, отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые". По его мнению, военные в зоне спецоперации, а также волонтёры и работники оборонных предприятий являются нравственным ориентиром. Причём последние, как заметил Медведев, трудятся "подчас в три смены и за не очень высокую зарплату".

"Поэтому у нас героическая страна. Я желаю всем нам, нашей стране победы", — заключил он.

Медведев опроверг любимый миф Киева о том, что у России "кончаются снаряды"

Медведев опроверг любимый миф Киева о том, что у России "кончаются снаряды"

Ранее Медведев напомнил, что на Украине РФ сражается с Западом и со всем блоком НАТО. По его мнению, нужно сделать всё для того, чтобы Россия одержала победу.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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