Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "выродками" сограждан, сбежавших от уголовного преследования в страны Запада. Такое громкое заявление он сделал, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести ещё демилитаризацию России, денуклеаризацию России", — отрезал Медведев.

По его словам, подобные граждане активно призывают Москву к послушному выполнению всех приказов США и их союзников. В частности, речь идёт об отказе от ядерного оружия. Однако Кремль не допустит, чтобы соответствующий сценарий был воплощён в реальность, подчеркнул зампред Совбеза.