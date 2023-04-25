Певицу Наталию Власову с отёком лёгких подключили к ИВЛ
Starhit: Певице Наталии Власовой провели сложную операцию на сердце
Певице Наталии Власовой, состояние которой резко ухудшилось на днях, провели сложную операцию на сердце. Об этом Starhit рассказал источник.
"Ночью Наташе провели сложную операцию на сердце — делали коронарное шунтирование. После операции подключили к ИВЛ. У неё отёк лёгких, сама дышать не может", — отметил он.
Между тем поклонники 44-летней артистки переживают за неё и верят, что всё обойдётся. Они поддерживают Власову и желают ей здоровья.
"В голове не укладывается! Всё время думаю о вас и молю Бога о вашем здравии! Я очень хочу, чтобы вы были здоровы! Хочу встретиться и обнять вас! Держитесь, моя дорогая!" — написал один из фанатов.
Лайф напоминает, что Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы, где упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже стало известно, что Власова находится в реанимации без сознания. В окружении исполнительницы рассказали, что у неё давно были проблемы с сердцем.
ТАСС / Елизавета Клементьева