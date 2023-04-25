Певицу Наталию Власову с отёком лёгких подключили к ИВЛ

Певице Наталии Власовой, состояние которой резко ухудшилось на днях, провели сложную операцию на сердце. Об этом Starhit рассказал источник.

"Ночью Наташе провели сложную операцию на сердце — делали коронарное шунтирование. После операции подключили к ИВЛ. У неё отёк лёгких, сама дышать не может", — отметил он.

Между тем поклонники 44-летней артистки переживают за неё и верят, что всё обойдётся. Они поддерживают Власову и желают ей здоровья.

"В голове не укладывается! Всё время думаю о вас и молю Бога о вашем здравии! Я очень хочу, чтобы вы были здоровы! Хочу встретиться и обнять вас! Держитесь, моя дорогая!" — написал один из фанатов.