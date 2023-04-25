Бывший лечащий врач Навального рассказала о поддержке спецоперации на Украине

Происходящее сейчас на Украине поражает, там прославляют пособников нацистов, воюют с памятниками и русской культурой. Об этом заявила председатель профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева в интервью Владимиру Манчурову, видео опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Я научный работник, и меня прежде всего интересуют факты. То, что сейчас происходит на Украине, меня, честно говоря, поражает. Героями становятся такие люди, как пособники нацистов Степан Бандера или Ярослав Стецько. Официальный Киев запрещает русский язык, воюет с памятниками, русской культурой, но при этом превозносит нацистов. Всё это привело меня в ступор", — сказала она.

По словам Васильевой, активные сторонники осуждённого блогера Алексея Навального, которые сейчас живут на Западе, отстранены от России и при этом не имеют возможности посмотреть на ситуацию с другой стороны. Обвиняя "большую Россию в нападении на маленькую Украину", они не хотят разобраться в причинах начала спецоперации.

Кроме того, в ходе интервью Васильева призналась, что Алексей Навальный, у которого она была окулистом, её домогался. По её словам, блогер — властный, авторитарный, не терпящий возражений, готовый добиваться целей любыми способами.