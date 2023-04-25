Врач назвала три причины, чтобы отказаться от ежедневных прокладок прямо сейчас

В наше время разнообразие средств женской гигиены в магазинах даёт возможность в любое время чувствовать себя комфортно и защищённо. Но есть среди них и откровенно вредный продукт, который придуман маркетологами, а не врачами и их пациентками. Речь, конечно, о ежедневных прокладках, которые приносят женскому здоровью больше вреда, чем пользы. Именно реклама навязала российским женщинам в середине 90-х годов острую необходимость "защищать" чистоту белья. Но на деле выделения — это абсолютно нормально, ведь влагалище — это орган, который постоянно самоочищается. Женщина движется, потеет — влажность в интимной зоне растёт. Впитывающую функцию здесь и должно играть нижнее бельё, для этого мы его и носим.

Три причины отказаться от использования ежедневных прокладок читательницам Лайфа перечислила гинеколог Клинического госпиталя на Яузе, к.м.н. Юлия Сазонова.

Первая причина — это "парниковый" эффект, который неизбежно создаётся при использовании данного средства. Основной плюс прокладок — это поглощение выделений и запаха из половых путей. Но именно этот момент может играть отрицательную роль для здоровья женщины. Под непроницаемым материалом отсутствует вентиляция и создаются благоприятные условия для размножения бактерий.

Вторая причина — это индивидуальная реакция. Собеседница Лайфа очень часто сталкивается с аллергией на них во время приёма пациенток. Женщины порой и сами замечают, что, как только начинают пользоваться ежедневными средствами гигиены, появляются дискомфорт, зуд, покраснение наружных половых органов. Чтобы вылечиться, от ежедневок придётся отказаться.

Третья причина — как ни парадоксально, это негигиеничность. Дело в том, что ежедневку нужно менять каждые три часа, иначе вред от их ношения во много раз превысит иллюзорную пользу. И ни в коем случае не нужно в них спать. Длительное ношение ежедневных прокладок может приводить к развитию таких заболеваний, как бактериальный вагиноз и молочница.