В центре Москвы слышны звуки взрывов из-за горящих баллонов с газом
В центре Москвы слышны звуки взрывов. Как сообщил SHOT, горят баллоны с газом на территории ЖК "На Покровке".
По данным телеграм-канала, баллоны между двумя домами оставили рабочие. Существует угроза для жильцов. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.
Ранее Лайф писал, что деревоперерабатывающее предприятие загорелось в селе Баляга Забайкальского края, огонь перебросился на соседние здания. По данным МЧС России, площадь пожара составляет уже 1800 квадратных метров.
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ТАСС / Евгений Софронеев