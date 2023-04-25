В центре Москвы слышны звуки взрывов из-за горящих баллонов с газом

В центре Москвы слышны звуки взрывов. Как сообщил SHOT, горят баллоны с газом на территории ЖК "На Покровке".

По данным телеграм-канала, баллоны между двумя домами оставили рабочие. Существует угроза для жильцов. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.