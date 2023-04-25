КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 11:00

В центре Москвы слышны звуки взрывов из-за горящих баллонов с газом

В центре Москвы слышны звуки взрывов. Как сообщил SHOT, горят баллоны с газом на территории ЖК "На Покровке".

По данным телеграм-канала, баллоны между двумя домами оставили рабочие. Существует угроза для жильцов. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.

В Приморье огонь охватил деревоперерабатывающий цех и перебросился на соседнее здание

В Приморье огонь охватил деревоперерабатывающий цех и перебросился на соседнее здание

Ранее Лайф писал, что деревоперерабатывающее предприятие загорелось в селе Баляга Забайкальского края, огонь перебросился на соседние здания. По данным МЧС России, площадь пожара составляет уже 1800 квадратных метров.

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ТАСС / Евгений Софронеев

Иван Косицын
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