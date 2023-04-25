В Ассоциации итальянских бизнесменов заявили, что их компании не планируют уходить из России
Глава итальянской ассоциации Торрембини заявил, что их компании не уйдут из РФ
Из России не планируют уходить итальянские компании, у них есть планы по инвестициям. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.
По его словам, продали бизнес только два предприятия, одно из которых — государственная компания Enel. А вторая планировала сделать это уже давно, пишет РБК.
"Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию", — заявил Торрембини на промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
При этом итальянские компании в РФ сталкиваются с серьёзными проблемами. Среди них — давление от властей в Италии и Европе, а также финансовые и логистические сложности, указал президент ассоциации. Он отметил, что фирмы выдерживают и не подпадают под влияние ограничений.
По словам Торрембини, Россия имеет геополитическое и геоэкономическое значение, поэтому компании из Италии остаются здесь. Некоторые предприятия намерены инвестировать в продукты питания и стройматериалы. Однако он не уточнил, о каких конкретно компаниях идёт речь. Всего в РФ работает более сотни итальянских предприятий различной величины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что фактически из России с началом специальной военной операции ушло только 120 из почти полутора тысяч иностранных компаний.
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