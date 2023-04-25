В Ассоциации итальянских бизнесменов заявили, что их компании не планируют уходить из России

Из России не планируют уходить итальянские компании, у них есть планы по инвестициям. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

По его словам, продали бизнес только два предприятия, одно из которых — государственная компания Enel. А вторая планировала сделать это уже давно, пишет РБК.

"Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию", — заявил Торрембини на промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

При этом итальянские компании в РФ сталкиваются с серьёзными проблемами. Среди них — давление от властей в Италии и Европе, а также финансовые и логистические сложности, указал президент ассоциации. Он отметил, что фирмы выдерживают и не подпадают под влияние ограничений.

По словам Торрембини, Россия имеет геополитическое и геоэкономическое значение, поэтому компании из Италии остаются здесь. Некоторые предприятия намерены инвестировать в продукты питания и стройматериалы. Однако он не уточнил, о каких конкретно компаниях идёт речь. Всего в РФ работает более сотни итальянских предприятий различной величины.