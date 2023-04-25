Басков шокировал российскую блогершу, публично поцеловав её грудь во время концерта

Российский певец Николай Басков удивил поклонников неординарной выходкой во время выступления. Певец поцеловал грудь блогерши Виолетты Чиковани на дне рождения общей знакомой. Девушка запечатлела этот момент на видео и опубликовала в соцсетях.

Басков поцеловал грудь блогерши Виолетты Чиковани. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chikovanivita

На кадрах видно, как во время выступления Басков решил припасть к женской груди. Исполнитель без лишней скромности прикоснулся губами к интимному месту Чиковани. Девушка явно была шокирована поступком певца.