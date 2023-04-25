Басков шокировал российскую блогершу, публично поцеловав её грудь во время концерта
Певец Николай Басков поцеловал грудь блогерши во время выступления
Российский певец Николай Басков удивил поклонников неординарной выходкой во время выступления. Певец поцеловал грудь блогерши Виолетты Чиковани на дне рождения общей знакомой. Девушка запечатлела этот момент на видео и опубликовала в соцсетях.
Басков поцеловал грудь блогерши Виолетты Чиковани. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chikovanivita
На кадрах видно, как во время выступления Басков решил припасть к женской груди. Исполнитель без лишней скромности прикоснулся губами к интимному месту Чиковани. Девушка явно была шокирована поступком певца.
Ранее Басков заявил, что многих уехавших из России артистов сейчас вспоминают с болью, как ушедших. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chikovanivita