15+ знаменитостей, решивших застраховать части своих тел на баснословные суммы

Звёзды относятся к себе куда более трепетно, чем обычные люди. Конечно, ведь порой один их ноготь приносит больше денег, чем целая семья простых обывателей. Поэтому совсем неудивительно, что они стараются обезопаситься на довольно приличные суммы. Но иногда знаменитости оформляют особые страховки не на всё своё тело, а лишь на самую знаменитую его часть.

Звёзды, застраховавшие ноги

Чьи ноги знаменитостей самые дорогие? Фото © shutterstock

Самой популярной частью тела, которую стремятся защитить от посягательств звёзды, являются ноги. Эту моду ввела танцовщица, актриса и певица Бетти Грейбл, застраховав своё главное достоинство на $1 000 000. Говорят, отсюда и пошла фраза: "Ножки на миллион долларов". Позднее этот тренд переняли футболисты Дэвид Бекхэм ($70 млн), Криштиану Роналду ($144 млн), модель нижнего белья Хайди Клум ($2,2 млн), танцор Майкл Флэтли ($39 млн), певицы Рианна ($1 млн) и Тина Тёрнер ($3,2 млн), а также актриса Джейми Ли Кёртис ($2,8 млн). Но все рекорды данной категории бьёт певица Мэрайя Кэри. Страховка двух её прекрасных ножек составляет один миллиард долларов.

Среди российских звёзд застраховала свои ноги Алла Пугачёва на 100 тысяч долларов. Но подтолкнула её на это не прихоть, а произошедший с артисткой несчастный случай. Как-то раз во время выступления на "Новой волне" Стас Костюшкин упал на звезду и повредил ей связки.

Кисти рук и средний палец

Кит Ричардс и Виктор Зинчук. Фото © Wikipedia, © ТАСС / Стукалин Евгений

Ну конечно же, после ног идут руки. Тоже весьма важный для людей рабочий инструмент. Одним из особых ценителей своих верхних конечностей был Кит Ричардс, гитарист группы Rolling Stones. Своё главное достоинство он оценил в 1,6 миллиона долларов. Хотя ходят слухи, что это стоимость одного лишь среднего пальца его левой руки. Будто бы музыкант очень сильно боится его повредить, так как тогда не сможет показывать неприличный жест. Российский музыкант Виктор Зинчук застраховал свои руки на гораздо меньшую сумму — $500 тысяч. Однако сделал это только на полгода, видимо, решил, что риск куда интереснее.

Самая тонкая талия Бетт Дейвис

Самая тонкая талия Бетт Дейвис. Фото © Wikipedia

Свою осиную талию застраховала на $28 тыс. известная в Америке в 30–40-е годы актриса Бетт Дейвис. Таким образом она надеялась создать дополнительную мотивацию, чтобы не набрать лишние килограммы. Насколько это был действенный способ, история умалчивает. Но почему-то кажется, что проблем с выплатой страховки у неё не возникло.

Самые дорого застрахованные языки мира

Джин Симмонс и Майли Сайрус застраховали языки. Фото © Wikipedia / Wikipedia

Основатель группы Kiss Джин Симмонс популярен своим необычайно длинным языком. Видимо, он решил, что в этом будет заключаться его главная фишка, потому застраховал его на $ 1 000 000. Ровно на такую же сумму свой язык застраховала и Майли Сайрус. Вот только многим показалось, что это был очередной бунт тогда ещё 20-летней певицы в ответ на реакцию публики и других звёзд на её неоднозначное выступление на церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2013 году. Где она не столько пела, сколько крутила языком и бёдрами перед зрителями.

Самые дорогие улыбки знаменитостей

Джулия Робертс и Вера Брежнева застраховали свои улыбки. Фото © shutterstock, © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Обладательница самой широкой улыбки Джулия Робертс застраховала своё фирменное отличие на $30 миллионов. Немного в меньшую сумму были оценены зубы Америки Ферреры — $10 миллионов, когда компания Aquafresh сделала её лицом своей марки. В России дороже всех улыбается Вера Брежнева, желая сделать певице необычный подарок, "Росгосстрах" назначил цену в 45 млн рублей.

Косые глаза Бена Тёрпина

Фирменный взгляд Бена Тёрпина. Фото © Wikipedia

Одним из первых, кто решил застраховать свой "товарный знак", был актёр немого кино Бен Тёрпин. Комик имел запоминающиеся косые глаза и считал, что именно благодаря им настолько популярен. Сумма страховки составила 25 000 долларов.

Золотой голос Николая Баскова и серебряный Брюса Спрингстина

Николай Басков и Брюс Спрингстин. Фото © ТАСС, © Wikipedia

Николай Басков оформил страховку на свои голосовые связки в 2002 году, они были оценены в два миллиона долларов. По слухам, голоса Паваротти и Витаса стоят дешевле. Ещё один ценитель собственного таланта — американский музыкант, лидер группы The E Street Band Брюс Спрингстин. Он ещё в 80-е застраховал прославивший его уникальный голос. Сейчас эта сумма более 30 миллионов долларов.

Нос-картошка Джимми Дуранте

Знаменитый нос Джимми Дуранте. Фото © Wikipedia

Актёра Джимми Дуранте сложно было назвать красавцем. И всё из-за приличных размеров носа картошкой. Вот только именно эта особенность и сделала комика настолько популярным. Решив отдать должное черте, по которой его узнавал каждый человек на планете, артист застраховал его на 140 000 долларов.

Звёзды, застраховавшие волосы не только на голове

Трой Поламалу и Том Джонс. Фото © Getty Images / Justin K. Aller, © Wikipedia

Обладателем одной из самых шикарных шевелюр является футболист Трой Поламалу. Производитель шампуня застраховал его локоны на 1 000 000 долларов, чтобы обезопасить от непредвиденных обстоятельств. Британский певец Том Джонс тоже застраховал свои волосы, причём на головокружительную сумму в 7 000 000 долларов. Вот только речь идёт о волосах на груди, его главном символе мужской привлекательности, виднеющихся из-под расстёгнутой рубашки.

Кто из знаменитостей застраховал интимные части тела

Кайли Миноуг и Тарзан. Фото © shutterstock ,© ТАСС / Виноградов Сергей

Джей Ло не единственная красотка, решившая обезопасить от неожиданных травм свою филейную часть. Точно так же поступила и Кайли Миноуг, правда, она застраховала свою попу всего на $5 миллионов. Однако так этому обрадовалась, что даже снялась в юмористической рекламе компании, специализирующейся на страховке частей тела.

Ещё одну… интересную страховку на самый важный орган своего тела оформил стриптизёр Фрэнки Жэкмэн на случай непредвиденных травм. Компания оценила его мужское достоинство в полтора миллиона долларов. Насколько большую сумму назначили за половой орган Тарзана, доподлинно неизвестно, однако информация о том, что он застрахован, есть. Ведь желающих его потрогать или даже укусить довольно немало.

В отличие от своих музыкальных коллег, вокалист группы Van Halen Дэвид Ли Рот застраховал вовсе не свой голос, а собственную сперму на сумму в 1 000 000 долларов.

У кого из звёзд самая дорогая грудь

Долли Партон и Алёна Водонаева. Фото © Wikipedia, © ТАСС / Тараканов Вадим

А вот своё главное женское достоинство пятого размера застраховала кантри-певица Долли Партон в 1970 году. Тогда сумма страховки составляла 600 000 долларов. В России во время участия в реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева обладала куда более выдающимися формами. Сейчас фотомодель предпочитает более естественные размеры. Но тогда она решила, что её "визитная карточка" должна быть застрахована.