10 фотопортретов мохнатых друзей, от которых у вас зашкалит мимиметр
А вы знали, что дружба может быть даже среди животных? Не знаем, что там говорят учёные, но фотографии говорят сами за себя! Собрали десять как раз таких очаровательных доказательств.
"Моя собака учит моего котёнка, как правильно отдыхать в выходные", — BradleyFriesen.
Фото © Reddit / BradleyFriesen
"Эти двое явно что-то недоброе задумали", — Nummiehz.
Фото © Reddit / Nummiehz
"Капибара: да вы прикалываетесь!" — whiskey06.
Фото © Reddit / whiskey06
"Золотой ретривер моего друга, кажется, нашёл себе приятеля", — JimmyBags2.
Фото © Reddit / JimmyBags2
"Солнышко вышло — высовываем языки!" — ReddyNaiduYadav.
Фото © Reddit / ReddyNaiduYadav
"Мы или не мы?" — readersdigest.
Фото © Reddit / readersdigest
"Мой котик Лёва и маленький кролик, которого мы спасли с улицы", — OneDirtyLittleHorror.
Фото © Reddit / OneDirtyLittleHorror
"А это что за собака!?" — SarahSmilla.
Фото © Reddit / SarahSmilla
"Обнимашки!" — lucymairmoonbeam.
Фото © Reddit / lucymairmoonbeam
"Они держатся за лапки, когда спят!" — ShamPow20.
Фото © Reddit / ShamPow20
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Reddit / SarahSmilla, OneDirtyLittleHorror