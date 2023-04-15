КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 10:00

10 фотопортретов мохнатых друзей, от которых у вас зашкалит мимиметр

А вы знали, что дружба может быть даже среди животных? Не знаем, что там говорят учёные, но фотографии говорят сами за себя! Собрали десять как раз таких очаровательных доказательств.

"Моя собака учит моего котёнка, как правильно отдыхать в выходные", — BradleyFriesen.

Фото © Reddit / BradleyFriesen

Фото © Reddit / BradleyFriesen

"Эти двое явно что-то недоброе задумали", — Nummiehz.

Фото © Reddit / Nummiehz

Фото © Reddit / Nummiehz

"Капибара: да вы прикалываетесь!" whiskey06.

Фото © Reddit / whiskey06

Фото © Reddit / whiskey06

"Золотой ретривер моего друга, кажется, нашёл себе приятеля", — JimmyBags2.

Фото © Reddit / JimmyBags2

Фото © Reddit / JimmyBags2

"Солнышко вышло — высовываем языки!" ReddyNaiduYadav.

Фото © Reddit / ReddyNaiduYadav

Фото © Reddit / ReddyNaiduYadav

"Мы или не мы?" readersdigest.

Фото © Reddit / readersdigest

Фото © Reddit / readersdigest

"Мой котик Лёва и маленький кролик, которого мы спасли с улицы", — OneDirtyLittleHorror.

Фото © Reddit / OneDirtyLittleHorror

Фото © Reddit / OneDirtyLittleHorror

"А это что за собака!?" SarahSmilla.

Фото © Reddit / SarahSmilla

Фото © Reddit / SarahSmilla

"Обнимашки!" lucymairmoonbeam.

Фото © Reddit / lucymairmoonbeam

Фото © Reddit / lucymairmoonbeam

"Они держатся за лапки, когда спят!" ShamPow20.

Фото © Reddit / ShamPow20

Фото © Reddit / ShamPow20

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

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Reddit / SarahSmilla, OneDirtyLittleHorror

Сергей Трофимов
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