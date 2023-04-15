10 фотопортретов мохнатых друзей, от которых у вас зашкалит мимиметр

А вы знали, что дружба может быть даже среди животных? Не знаем, что там говорят учёные, но фотографии говорят сами за себя! Собрали десять как раз таких очаровательных доказательств.