Патрушев призвал противостоять попыткам США развязать биологическую войну против РФ

Россия должна противодействовать попыткам Америки подготовить и развязать биологическую войну против неё и других государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе ежегодного пленарного заседания научного совета при Совбезе.

По словам политика, специальные биологические исследования, которые используют Соединённые Штаты при разработке военных программ, требуют пристального внимания российской научной общественности.

"Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств", — подчеркнул Патрушев.