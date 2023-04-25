КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 11:40

Патрушев призвал противостоять попыткам США развязать биологическую войну против РФ

Патрушев: Америка может готовить биологическую войну против России

Россия должна противодействовать попыткам Америки подготовить и развязать биологическую войну против неё и других государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе ежегодного пленарного заседания научного совета при Совбезе.

По словам политика, специальные биологические исследования, которые используют Соединённые Штаты при разработке военных программ, требуют пристального внимания российской научной общественности.

"Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств", — подчеркнул Патрушев.

В Совфеде рассказали, как РФ свернула работу биолаборатории США в 1990-х годах

В Совфеде рассказали, как РФ свернула работу биолаборатории США в 1990-х годах

Ранее Россия уличила США в планах создать генно-инженерное биооружие, способное поразить людей, животных, сельскохозяйственные культуры, а также нанести противнику экономический ущерб.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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