Вин Дизель намекнул, что погибший Пол Уокер может появиться в новом "Форсаже"

Американский актёр Вин Дизель намекнул, что в десятой части франшизы "Форсаж" зрители смогут увидеть сцены с героем погибшего актёра Пола Уокера Брайаном О'Коннором.

"Я скажу вам это, ничего не спойлеря: я не могу представить, чтобы эта сага закончилась без того, чтобы по-настоящему попрощаться с Брайаном О'Коннором", — сказал Дизель в беседе с Total Film.

Актёр добавил, что после смерти Уокера в 2013 году студия приняла верное решение сохранить жизнь Брайану О'Коннору. По данным издания, Дизель не отвергал идею возвращения этого персонажа, несмотря на отказ режиссёра Луи Летерье.