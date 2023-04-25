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25 апреля, 11:46

Вин Дизель намекнул, что погибший Пол Уокер может появиться в новом "Форсаже"

<p>Обложка © "Форсаж", режиссёр Роб Коэн, сценаристы Гэри Скотт Томпсон, Дэвид Эйер / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/19585/foto/312509/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © "Форсаж", режиссёр Роб Коэн, сценаристы Гэри Скотт Томпсон, Дэвид Эйер / kino-teatr.ru

Американский актёр Вин Дизель намекнул, что в десятой части франшизы "Форсаж" зрители смогут увидеть сцены с героем погибшего актёра Пола Уокера Брайаном О'Коннором.

"Я скажу вам это, ничего не спойлеря: я не могу представить, чтобы эта сага закончилась без того, чтобы по-настоящему попрощаться с Брайаном О'Коннором", — сказал Дизель в беседе с Total Film.

Актёр добавил, что после смерти Уокера в 2013 году студия приняла верное решение сохранить жизнь Брайану О'Коннору. По данным издания, Дизель не отвергал идею возвращения этого персонажа, несмотря на отказ режиссёра Луи Летерье.

Вин Дизель вернётся к роли Риддика в новом фильме франшизы

Вин Дизель вернётся к роли Риддика в новом фильме франшизы

Ранее Лайф писал о том, что кинокомпания Universal опубликовала первый трейлер боевика "Форсаж-10" с "вернувшимся" Полом Уокером.

Илья Суриков
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