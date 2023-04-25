Путин поручил главе ЯНАО Артюхову поработать над доступностью школ

Российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым поручил ему поработать над доступностью школ. Так он ответил на заявление главы ЯНАО о том, что в задачи субъекта входит строительство школ и детских садов. По мнению президента, в целом в регионе по основным показателям наблюдается положительное развитие.

"Самый главный интегрированный показатель или интегрирующий все ваши дела — это рост постоянного населения, причём за счёт естественного прироста. Тем не менее есть и сложные вопросы", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил большое число аварийного жилья в регионе. Также президент попросил передать привет многодетной семье из ЯНАО, где женщина получила звание "Мать-героиня".