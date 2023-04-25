Замминистра культуры Манилова стала новым директором Русского музея
Новым директором Государственного Русского музея станет Алла Манилова, сейчас она занимает пост заместителя министра культуры РФ. Об этом сообщили в ведомстве.
"Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей более 30 лет, перешёл на пост президента учреждения, врио директора тогда была назначена Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.
ТАСС / Максим Григорьев