КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 12:21

Замминистра культуры Манилова стала новым директором Русского музея

Новым директором Государственного Русского музея станет Алла Манилова, сейчас она занимает пост заместителя министра культуры РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

"Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", говорится в сообщении.

Елена Проничева стала новым гендиректором Третьяковской галереи

Елена Проничева стала новым гендиректором Третьяковской галереи

Напомним, в феврале Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей более 30 лет, перешёл на пост президента учреждения, врио директора тогда была назначена Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минкульт РФ
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров