КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 12:39

Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ

Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", отметил он.

Из разведки не вернулись: ВСУ принесли в жертву сразу пять ДРГ на одном участке фронта

Из разведки не вернулись: ВСУ принесли в жертву сразу пять ДРГ на одном участке фронта

А ранее российская авиация в ходе выполнения задач специальной военной операции поразила две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении в Харьковской области.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров