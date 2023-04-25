Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ

Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — отметил он.