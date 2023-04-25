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Опубликовано 25 апреля 2023, 12:39

Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ

Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", отметил он.

ВСУ принесли в жертву сразу пять ДРГ на одном участке фронта
ВСУ принесли в жертву сразу пять ДРГ на одном участке фронта

А ранее российская авиация в ходе выполнения задач специальной военной операции поразила две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении в Харьковской области.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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